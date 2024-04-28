30 апреля 2024

28 апреля 2024 13:54

Назван способ сделать себя более привлекательным

Психотерапевт Клэр Лоу, как сообщает новостной портал Metro.co.uk, утверждает, что уверенность в себе делает людей более привлекательными для противоположного пола, передает Day.Az.

По ее словам, уверенность в себе важна, потому что она намекает на другие положительные качества, которые люди ищут в отношениях: эмоциональную зрелость, стабильность и жизнестойкость. Она также отражает определенное отношение к миру.

"Как же вести себя уверенно на свидании? Прежде всего, язык тела должен быть уверенным. Не ерзайте, не скрещивайте руки на груди и не смотрите вниз. Стойте прямо, смотрите в глаза, улыбайтесь. Не бойтесь выражать свое мнение, но в то же время будьте готовы уважительно не соглашаться. Заказывайте то, что хотите вы, а не то, что, по вашему мнению, хочет от вас ваш кавалер. Не ищите одобрения и не просите комплиментов, так как это не подразумевает уверенности в себе", - рассказала специалист.

Завершить свидание можно откровенным общением - психотерапевт отмечает, что необходимо быть прямолинейным, если хотите увидеться с человеком снова.


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