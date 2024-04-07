Названа неожиданная опасность химического выпрямления волос

Использование средств для химического выпрямления волос с глиоксиловой кислотой в составе может вызывать повреждения почек. Об этом доктор Джошуа Дэвид Кинг из университета Мэриленда рассказал Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач рассказал, что крем для химического выпрямления волос с глиоксиловой кислотой ранее стал причиной повреждения почек у 26-летней жительницы Туниса, не имевшей проблем со здоровьем. Известно, что женщина посетила салон красоты для проведения процедуры долговременного выпрямления волос в июне 2020 года, апреле 2021 года и июле 2022 года.

В день каждого из трех визитов она испытывала рвоту, диарею, лихорадку и боли в спине. Также воздействие средства для выпрямления привело к появлению язв на коже головы. Позднее врачи обнаружили у пациентки повышенный уровень креатинина в крови, что было признаком сбоя в работе почек.

Средства для долговременного выпрямления и разглаживания волос изменяют форму волосяных стрержней человека, делая их менее склонными к закручиванию. Как правило, выпрямляющий раствор наносится на волосы, а затем "запечатывается" с помощью теплового воздействия утюжка или фена.

Доктор Кинг объяснил, что глиоксиловая кислота начала использоваться в средствах для выпрямления волос как потенциально менее токсичная альтернатива формальдегиду - основному химическому веществу. Тем не менее, некоторые исследования показали, что глиоксиловая кислота также небезопасна. Вероятнее всего, она может повреждать почки в результате быстрого проникновения в организм при нанесении на кожу головы.