Самый трендовый маникюр декабря: 5 примеров нейл-дизайна, которые нужно успеть попробовать до Нового года

Какой нейл-дизайн в тренде прямо сейчас? Мы изучили этот вопрос и собрали самый лайкаемый нейл-арт из соцсетей, которые делают и звезды, и бьюти-блогеры, и обычные девушки.

Модные варианты маникюра сейчас практически не обходятся без использования блестящей втирки для ногтей. Например, в этом случае металлическая золотая втирка ювелирно нанесена на самые тонкие линии, благодаря чему френч получается деликатным, воздушным, но при этом не теряет волшебного праздничного настроя. При желании можно оформить кайму и другими оттенками: например, отдав предпочтение серебряному тону втирки или выбрать материал с блестящими радужными переливами. Главное - нанести втирку плотно, чтобы цвет был ярким и стойким.

Хочешь, чтобы твой маникюр был не только очень красивым, но и соответствовал главным трендам зимы? Мы нашли самые популярные нейл-арты декабря. Эти 5 дизайнов сразу после публикации заслужили тысячи "сердечек", поэтому считаются самыми модными и востребованными в этом декабре. Успей их попробовать до Нового года!

Сегодня соцсети стали главной площадкой для развития нейл-трендов. Свои работы здесь демонстрируют звездные мастера маникюра из Голливуда, а также авторитетные бьюти-блогеры, на которые подписаны миллионы девушек со всего мира. Красивые нейл-приемы авторства этих нейл-гуру собирают бесконечное количество лайков - и получают не меньшее количество вариаций, но уже авторства бьюти-энтузиастов, а также наших любимых нейл-мастеров, к которым мы приходим с очередной гениальной идеей.

Тебе понравился золотой нейл-френч, но длина ногтей не позволяет повторить этот трендовый нейл-дизайн декабря? Для коротких ногтей тоже есть очень элегантное и умеренное решение! В таких случаях вместо арки на свободном и длинном крае ногтя цветовой акцент располагается в центре ногтевой пластины, а кончик обрабатывается в технике микрофренча. Подобный новогодний френч можно повторить как при помощи блестящего лака для ногтей, так и прибегнув к помощи втирки - если хочется получить сияние, но без крупных шиммерных частиц.

Мы прекрасно понимаем, почему популярные идеи для нейл-дизайна не обошлись без этого варианта. В нем сочетаются самые трендовые приемы для маникюра: и серебряная хром-втирка, и лак для ногтей с вельветовым эффектом, и френч-мотивы в том же оттенке "лака-кошки", и, самое главное, камни и бусины.

Как видишь, 3D-отделка ногтей снова в моде, и выглядит не так топорно, как в маникюре из "нулевых". Когда, как не в Новый год попробовать всё, везде и сразу? Главное - предупредить мастера, что ему предстоит создать много красоты на твоих ногтях, поэтому твоя запись на маникюр займет больше времени.

Однотонная роскошь

Не хочешь делать сложный маникюр с обилием художественных нейл-элементов? Конечно, жаль, но мы всё равно прекрасно понимаем тебя, ведь в суете рабочих и бытовых задач декабря может быть просто не до этого. В таком случае рекомендуем обратить внимание на однотонный вариант маникюра, который не проигрывает трендовым дизайнам ногтей: в одном из насыщенным оттенков, благоприятных для встречи года Дракона, и с текстурой со светоотражающими частицами. Он невероятно привлекательно переливается, поэтому его можно смело назвать компромиссным решением, когда хочется сделать маникюр быстро, но всё равно очень красиво.

Контрастное сияние