Мраморный маникюр: нейл-дизайн пленкой, который покорится даже самым неаккуратным

Креативный шик на кончиках пальцев. Повторяем маникюр, который больше похож на произведение искусства. И да, ты сможешь сделать его своими руками!
Мрамор - вечный символ элегантности и роскоши. Имитировать естественный узор этого камня на ногтях - значит придать своему образу нотку стильной изысканности. Вне зависимости от того, выберешь ли ты нежные пастельные оттенки или решишь остаться верной классическим черно-белым вариантам, мраморный маникюр будет привлекать внимание окружающих.
Одно из преимуществ мраморного маникюра - это его универсальность. Добавь сверкающие акценты, создай градиент оттенков или поэкспериментируй с формой ногтей... Ни в чем себя не ограничивай!
И знаешь что самое приятное? Чтобы создать этот шедевр самостоятельно, тебе понадобятся только лаки для ногтей (мы советуем взять три оттенка, которые гармонично сочетаются между собой) и полиэтиленовый пакет. Погнали!
Как сделать мраморный маникюр:
- нанеси на ногти прозрачную базу и дай ей как следует высохнуть;
- нанеси на каждый ноготь две-три капли самого светлого оттенка лака в хаотичном порядке;
- повтори то же самое с двумя оставшимися цветами;
- поспеши: лак не должен высохнуть - это очень важно;
- возьми кусок полиэтилена и похлопывающими движениями по ногтям смешай получившуюся абстракцию;
- убери лак с кожи ватной палочкой, смоченной в жидкости для снятия лака (лучше брать щадящие варианты без ацетона!).
- заверши маникюр сияющим топом.