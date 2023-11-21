21 ноября 2023

21 ноября 2023 11:18

Мраморный маникюр: нейл-дизайн пленкой, который покорится даже самым неаккуратным

Креативный шик на кончиках пальцев. Повторяем маникюр, который больше похож на произведение искусства. И да, ты сможешь сделать его своими руками!

Мрамор - вечный символ элегантности и роскоши. Имитировать естественный узор этого камня на ногтях - значит придать своему образу нотку стильной изысканности. Вне зависимости от того, выберешь ли ты нежные пастельные оттенки или решишь остаться верной классическим черно-белым вариантам, мраморный маникюр будет привлекать внимание окружающих.

Одно из преимуществ мраморного маникюра - это его универсальность. Добавь сверкающие акценты, создай градиент оттенков или поэкспериментируй с формой ногтей... Ни в чем себя не ограничивай!

И знаешь что самое приятное? Чтобы создать этот шедевр самостоятельно, тебе понадобятся только лаки для ногтей (мы советуем взять три оттенка, которые гармонично сочетаются между собой) и полиэтиленовый пакет. Погнали! 

Как сделать мраморный маникюр:

  • нанеси на ногти прозрачную базу и дай ей как следует высохнуть;
  • нанеси на каждый ноготь две-три капли самого светлого оттенка лака в хаотичном порядке;
  • повтори то же самое с двумя оставшимися цветами;
  • поспеши: лак не должен высохнуть - это очень важно;
  • возьми кусок полиэтилена и похлопывающими движениями по ногтям смешай получившуюся абстракцию;
  • убери лак с кожи ватной палочкой, смоченной в жидкости для снятия лака (лучше брать щадящие варианты без ацетона!). 
  • заверши маникюр сияющим топом.

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