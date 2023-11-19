Косметолог назвала топ-6 вредных привычек для кожи

На кожу лица могут влиять различные факторы, важно следить за внешними и внутренними факторами, чтобы поддерживать красоту и здоровье. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины DMC Роза Герлиани, передает Day.Az.

"Начнем с ежедневной рутины. С материалом наволочки кожа контактирует в течение нескольких часов. Неизбежно в ткани накапливаются бактерии, грязь и отмершие клетки кожи, которые могут вызывать высыпания, раздражение кожи и нарушение ее микробиома. Рекомендуется регулярно менять наволочку, не менее раза в две недели", - рассказала эксперт.

Она также отметила, что негативное воздействие на кожу оказывает смена косметики.

"Существует миф, что кожа привыкает к одним и тем же средствам, из-за чего они перестают работать. Поэтому кожу надо постоянно "‎удивлять"‎ новыми продуктами, чтобы получить нужный эффект от средства. На самом деле любая смена ухода ― стресс для кожи", - заявила косметолог.

Третьей вредной привычкой Герлиани назвала средства для волос.

"При использовании лаков для волос или сухих шампуней рекомендуется закрывать лицо, чтобы частички распыляемых средств не попали на кожу. Стайлинги обладают сильным обезвоживающим эффектом", - объяснила эксперт.

Косметолог отметила, что курение и сухой воздух также оказывают негативное воздействие на кожу. Чтобы снизить стресс стоит отказаться от вредной привычки и установить увлажнитель дома.

"Последняя вредная привычка - сахар. Сахар способствует раннему старению кожи, поскольку "‎кристаллизует"‎ волокна коллагена и эластина. Они должны быть пластичными и упругими, чтобы не образовывались морщины и контуры лица оставались четкими", - заключила Герлиани.