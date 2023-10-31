Почему патчи нельзя держать на веках больше 20 минут: чем опасно нарушать это правило

Многие женщины начинают утро с патчей для век - тем более, если не удалось выспаться или накануне была бурная вечеринка. Не забывай следить за тем, как долго выдерживаешь патчи, ведь зачастую они могут перестать приносить пользу и даже нарушать баланс кожи.
Патчи для век кажутся по-настоящему волшебным средством, которое быстро бодрит (если хранить их в холодильнике), делает взгляд более свежим и отлично увлажняет и осветляет кожу. Истинные бьютиголики начинают свое утро не с кофе - а именно с нанесения патчей под глаза.
Некоторые проводят в патчах всё утро, вплоть до момента, когда нужно нанести макияж и выйти из дома. Кому-то удобно не то, чтобы заниматься бытовыми делами, но даже делать зарядку с патчами на веках - время от времени немного подтягивая их вверх.
И всё же инструкцию нарушать не стоит: обычно патчи необходимо носить 15-20, в крайнем случае 30 минут. За этот период они успевают достаточно увлажнить кожу и визуально улучшить веки. И начинают давать обратную реакцию...
Сначала патчи отдают коже свою влагу. Но со временем, как раз при превышении рекомендуемого периода процедуры, они начинают вытягивать влагу обратно. Такая физическая реакция называется осмосом и происходит при длительном взаимодействии веществ.
Каков бы ни был соблазн проходить в патчах всё утро, лучше всего выдержать их необходимое время, а затем закрыть эффект любимым кремом для век. Также можешь сделать легкий массаж глаз - чтобы остатки активных веществ из патчей быстрее впитались и можно было приступить к макияжу.