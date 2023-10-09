«Фарфоровые» ногти - самый романтичный дизайн маникюра сезона

Вдохновение для создания новых бьюти-трендов можно найти везде. И глядя на вновь возникающие тенденции, мы не перестаем в этом убеждаться. Пока визажисты нашли свой основной источник вдохновения в мире гастрономии и подарили нам трендовый макияж "ириска" и "пряная тыква", нейл-мастера обратили внимание на посуду. А точнее - на тончайший китайский фарфор. И этой осенью они предлагают воссоздавать его в маникюре. Рассказываем, что важно знать об актуальном тренде.

"Фарфоровый" маникюр в своем классическом виде имеет две обязательные составляющие: полупрозрачную базу белого или молочного оттенка и аккуратную роспись, похожую на ту, что мы привыкли видеть на китайском фарфоре. Причем в соцсетях почему-то наиболее широкое распространение получил маникюр с орнаментом синего цвета, хотя вы можете использовать абсолютно любые оттенки. Чтобы сделать уникальную роспись вручную, вам понадобится не только несколько часов свободного времени, но и специализирующийся на нейл-арте опытный мастер. Впрочем, для нанесения рисунка на ногти можно использовать наклейки или специальный штамп - это значительно облегчит задачу.

Поклонникам минимализма предлагаем примерить более аккуратный вариант "фарфорового" дизайна с рисунком на нескольких ногтях или вовсе без него. Полупрозрачное покрытие с легким молочным оттенком будет изысканно смотреться на ногтях и придаст рукам ухоженный вид, сохраняя максимально естественный эффект.

thesymbol.ru