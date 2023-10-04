Как пользоваться гидрофильным маслом, чтобы от него не появлялись прыщи?

Очищение кожи - фундаментальный этап в уходе, и гидрофильное масло заслуживает особого внимания в этой теме. Именно этот бьюти-продукт легко справляется с самым стойким макияжем и загрязнениями, в том числе и с водостойкими формулами. А еще оно смягчает кожу - и помогает избавиться от мельчайших остатков SPF-средств на лице.

Как работает гидрофильное масло?

При контакте с водой оно эмульгируется, то есть превращается в легкое молочко, которое способствует эффективному удалению загрязнений из пор. И именно тут кроется самая частая ошибка!

Дело в том, что гидрофильное масло необходимо наносить строго сухими руками на строго сухое лицо. В противном случае процесс его эмульгации (превращения в однородную консистенцию) начнется раньше. Масло просто не успеет "растопить" слой санскрина, тональную основу и себум и "вытащить" загрязнения из пор.

Запоминай, как нужно использовать гидрофильные средства:

Сухими руками распределяем гидрофильный бальзам по коже

Массируем всё лицо в течение 2-3 минут

Добавляем немного воды и снова массируем - только на этом этапе масло должно превратиться в легкое белое молочко

Обильно смываем водой. Кстати, неочевидный момент: если средство плохо смывается, сделай воду чуть холоднее (а не теплее, как интуитивно хочется)

Умываемся при помощи геля или пенки. Пару раз в неделю можно использовать энзимную пудру для интенсивного отшелушивания, если это нравится твоему типу кожи

thevoicemag.ru