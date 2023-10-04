Оттенки маникюра, с которыми руки будут выглядеть моложе

Кожа рук, как известно, стареет даже быстрее лица. Во многом из-за того, что последнему мы уделяем гораздо больше времени при уходе. Впрочем, омолодить руки (помимо очевидного SPF-средства и антивозрастного ухода) поможет правильно подобранный маникюр. Влияние цвета покрытия на конечный образ не стоит недооценивать: определенный цвет лака может сделать образ визуально "дорогим" или сделать руки моложе. Рассказываем, на какие оттенки стоит обратить особое внимание.

При подборе "омолаживающего" лака стоит ориентироваться на ваш цвет кожи. Совсем белокожим советуем обратить внимание на ярко-розовый (холодный. ближе к фуксии или классическому bubble gum pink) или голубому. Здесь важно, чтобы цвет не был слишком кричащим и при этом не имел серого подтона. Последний не только не омолодил руки, но еще и прибавит им визуально пару-тройку лет. Коже с оливковым тоном подойдут персиковые и теплые коралловые оттенки, а также бледно-бледно розовый. Ну а для смуглой кожи лучшим выбором станет нюд. Важно, он не должен иметь желтоватого подтона, так что лучше смотреть в сторону розовой нюдовой палитры.

Кроме того, есть цвета, от которых стоит отказаться совсем, если вы не хотите визуально состарить руки. Причем не подойдут они всем - вне зависимо от цвета кожи. Итак, первый в стоп-листе - серый во всех его оттенках. Затем идут все слишком яркие оттенки, в частности - неон. Также стоит быть аккуратнее с зеленым: благородный болотный и изумрудный могут стать хорошим выбором, а вот яркий травянисто-зеленый лучше оставить. И наконец - черный. Этот оттенок подойдет только обладательницам очень светлой кожи. В противном случае, он неизбежно прибавит рукам лет.

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