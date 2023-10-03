5 видов маникюра, которые прямо сейчас считаются самыми трендовыми

Сегодня соцсети стали основным местом развития нейл-трендов. Свои работы здесь демонстрируют звездные мастера маникюра и известные бьюти-блогеры - и немыслимое количество их менее публичных коллег со всего света. Миллионы девушек "лайкают" красивые варианты ноготков - а затем раз за разом повторяют их в нейл-студиях или в домашних условиях.

Эти 5 примеров маникюра популярны в соцсетях прямо сейчас. Смело делай один из них во время следующего сеанса в нейл-студии - и точно будешь довольна результатом!

Эксперименты с втиркой

Жемчужная втирка для ногтей покорила нейл-тренды - теперь ее используют чуть ли в каждом втором дизайне. Ну а мы только рады этому, ведь выглядят хромированные ногти очень необычно и красиво: как в сочетании с однотонным покрытием, так и более сложными вариантами маникюра.

Хром на кончиках

Втирку можно использовать локально и в более ярких оттенках. Это придает маникюру по-настоящему драгоценный вид - и помогает приблизить образ к модной эстетике "Old Money".

Ногти-волны

Волнистый дизайн ногтей считается летним атрибутом, однако в сочетании с уютными оттенками хорошо дополняет и спокойный осенний маникюр. Также волны по-настоящему преображают нюдовые ногти - на случай, если хочется сделать такой дизайн, но не любишь яркие лаки для ногтей.

Скоро Хэллоуин

... поэтому в соцсетях можно найти массу идей для маникюра с тыквами, привидениями и прочими атрибутами фильмов ужасов. Конечно, это западный праздник - но какой атмосферный! Поэтому мы даже не сомневаемся, что многие девушки захотят сделать ногти-"страшилки".

Кошачий глаз

Лаки для ногтей с эффектом "кошачьего глаза" осенью особенно востребованы! Их многогранный блеск волшебно играет на солнце, а глубокие оттенки помогают создать атмосферу тепла и уюта - с явной капелькой волшебства.

thevoicemag.ru