29 сентября 2023

29 сентября 2023 16:16

Какой макияж глаз подходит к красной помаде: 3 модные идеи

Красный цвет - главный хит этого сезона, и отразилось это не только на модных, но и на бьюти-трендах. И если облачаться в красное с ног до головы вы не готовы, можете начать с помады в модном оттенке. Правда, чтобы макияж смотрелся гармонично, к яркой помаде важно подобрать правильный макияж глаз. Мы выбрали три лучших варианта - о них рассказываем ниже. 

Глиттер

Блестящие тени - отличный способ деликатно подчеркнуть глаза, но отвлекая внимания от главного цветового акцента - ярких губ. Идеальным выбором станут тени с мелким шиммером в нейтральном оттенке - кремовом, бежевом или слегка розоватом. Жидкий продукт обеспечит невесомое покрытие, а сухая текстура - подойдет для более заметного макияжа. Останется слегка подчеркнуть линию роста ресниц (для этого отлично подойдет мягкий карандаш) и нанести любимую яркую помаду. 

Стрелки

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Стрелки - один из тех элементов макияжа, который остается актуальным всегда, вне зависимости от смены трендов. На показах этого сезона особой популярностью пользовались массивные графичные стрелки, однако в пару к красной помаде лучше выбрать более классический, аккуратный вариант. Стрелки подчеркнут глаза, сделают взгляд более выразительным и "уравновесят" яркую помаду.

Яркие ресницы

Если стрелки и блестящие тени вам не по вкусу, обратите внимание на более минималистичный вариант. Все, что вам нужно: подчеркнуть линию роста ресниц при помощи карандаша и подводки, а также тщательно прокрасить ресницы черной или темно-коричневой тушью. Если у вас светлые брови, их тоже лучше слегка подчеркнуть: они должны стать более заметными, но при этом сохранить натуральный вид. Даже такой небольшой акцент на глазах не позволит им "потеряться" на фоне красной помады и сделает макияж гармоничным. 

thesymbol.ru


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