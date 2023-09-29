Косы — главная прическа сезона. Вот модных 10 идей

Сприходом осени на модную арену всегда возвращаются традиционно "школьные" тренды: стиль преппи, белые рубашки, галстуки и, конечно, косы. Конечно, с теми косичками, что мы носили в школу, трендовые вариации прически имеют мало общего, хотя периодически и на улицах модных столиц можно встретить модниц с классическими двумя косичками. Рассказываем, как модно носить косы этой осенью.

Первое правило - это полное отсутствие правил. Анализ модных показов и хроник стритстайла показал: косы в этом сезоне могут быть буквально любыми. Первый вариант, полюбившийся модницам, - одна коса. Вариаций ее исполнения много: можно просто заплести волосы в кому классическим способом и украсить ее яркой лентой, бантами или крупными заколками, а можно сделать трендовый хвост-косу. Секрет этой прически полностью раскрывается в ее названии: сперва волосы необходимо собрать в хвост (на любой высоте, что придется вас по вкусу), а затем заплести в косу. Получится очень практичная, удобная и стильная прическа, которая подойдет для самых разных случаев: от деловой встречи до шумной вечеринки.

Впрочем, одна коса хорошо, а много - лучше. Различные вариации причесок с большим количеством косичек мы увидели как на подиумах, так и за их пределами. Самые смелые модницы могут попробовать заплести сразу много косичек небольшой толщины. Просто разделите волосы на 7-12 прядей (в зависимости от густоты волос) и заплетите в косички. Их также можно украсить лентами и бантами или, наоборот, использовать прозрачные резинки, которые не будет видно. Еще один вариант, который мы подсмотрели на показе Dior, хвост из кос. Такая прическа достаточно сложна в исполнении, однако станет хорошим выбором для выходного образа. Впрочем, если подобные эксперименты вас не близки, вы всегда можете ограничиться традиционными двумя косичками. Их можно оставить как есть, или закрепить шпильками сзади или сбоку, как сделали стилисты на показах Akris и Antonio Marras.

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