Какими домашними средствами можно лечить перхоть: мнение дерматолога

Нередко люди стесняются этих проблем, ведь до сих пор существует миф о том, что причина их появления - пренебрежение правилами гигиены. Но всё не так просто - белые хлопья могут появиться на волосах и у тех, кто помешан на чистоте.

Почему появляется перхоть?

Себорейный дерматит, одним из симптомов которого является перхоть, развивается вследствии инфекции, вызванной дрожжеподобными грибами рода Malassezia. Они считаются условно патогенными: Malassezia имеется на коже у большинства людей и в большинстве случаев не вызывает каких-либо проблем.

Нормально функционирующая иммунная система контролирует количество грибов на эпидермисе, однако если случается какой-то сбой, то количество Malassezia может резко увеличиться - тогда-то и начинает развиваться дерматит, а вместе с ним и появляются на волосах и плечах белые хлопья.

Как обычно лечат перхоть?

Медицинское лечение обычно предполагает использование безрецептурных шампуней, кремов и лосьонов, которые содержат активные ингредиенты (например, пиритион цинка или кетоконазол), которые помогают сдержать рост Malassezia и восстановить баланс клеток кожи. Однако у таких составляющих есть натуральные альтернативы.

Какими природными средствами можно лечить перхоть?

По мнению доктора медицинских наук, дерматолога Дивьи Шокин, можно рассмотреть три три средства.

Масло чайного дерева

Как показали исследования, масло чайного дерева обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с Malassezia, уменьшая раздражение и воспаление кожи головы. Чтобы воспользоваться маслом чайного дерева, добавь несколько его капель к кокосовому или оливковому, вотри смесь в кожу головы и оставь на полчаса перед тем, как смыть.

Алоэ вера

Согласно результатам исследования, опубликованным в 2015 году в журнале BioMed Research International, алоэ вера обладает противогрибковыми свойствами, которые подавляют рост Malassezia, также оно успокаивает кожу головы и уменьшает воспаление. Нанести алоэ вера на волосы можно самыми разными способами: начни с простого и просто вотри гель из сердцевины листьев в голову, оставь на час, а потом смой.

Яблочный уксус

Как объясняет Дивья, яблочный уксус восстанавливает pH кожи головы, сокращая количество Malassezia, а также эффективно очищает кожу головы, удаляя потенциальные раздражители - себум, пыль и остатки средств для укладки. Воспользоваться уксусом просто: смешай его в пропорции один к одному с водой, ополосни голову, подожди 10 минут, а потом помой волосы шампунем.

Есть побочные эффекты у этих натуральных средств?

Масло чайного дерева и алоэ вера могут вызвать аллергические реакции или раздражение кожи, а яблочный уксус - сушить кожу. Чтобы избежать этого, проведи тест на небольшом участке кожи, прежде чем нанести средство на всю голову.

thevoicemag.ru