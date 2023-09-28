28 сентября 2023

28 сентября 2023 17:55

Как выглядит ирландский блонд — самый уютный оттенок волос для холодов

На первый взгляд оттенок "ирландский блонд" вовсе и не кажется блондом: ведь в общем ряду со светлыми тонами он довольно темный и больше напоминает рыжий. Ну, или благородный оттенок виски, который тоже светлым не назовешь. Тем не менее ирландское окрашивание относится к гамме блонда: к ее теплой, насыщенной и более естественной части. 

В случае со светло-русыми волосами ирландское окрашивание позволяет сменить оттенок волос без травмирующего обесцвечивания прядей. 

Однако в первую очередь ирландский блонд создан для обладательниц темных волос - чтобы сделать перевоплощение в блондинок более мягким и гармоничным. 

Конечно, невероятные трансформации Ким Кардашьян из жгучей брюнетки в платиновую блондинку выглядят очень эффектно. Но в реальной жизни поддерживать такие изменения тяжело - и очень затратно. Поэтому мастера и склонны предлагать женщинам такую "золотую середину" с ирландскими мотивами.  

Ирландский блонд используется не только в однотонном окрашивании, но и в более сложных балаяжных методиках. Например, часто на его основе делают карамельный балаяж брюнеткам и девушкам с темно-русыми волосами.  Это позволяет создать иллюзию изменения цвета при осветлении минимальной части волос - и отлично освежает образ, добавляя в него теплые медовые нотки. Идеально для осени!

thevoicemag.ru


Просмотров: 112

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

6 мая 00:06

  • 2 568
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 11:47

  • 7 367
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 10:49

  • 8 865
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева