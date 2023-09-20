Не только каре: 3 модные стрижки для тех, кто хочет отрастить волосы

Каре - самая модная стрижка сезона, и спорить с этим бессмысленно. Все больше звездных модниц без сожаления расстаются со своими локонами, чтобы примерить одну из множества трендовых вариаций боба. Впрочем, этот вариант подходит не всем. И если вы из тех, кто не готов расстаться с длинными волосами в угоду трендам, у нас есть для вас несколько стильных способов освежить образ, не жертвуя длиной. О них рассказываем ниже.

Стрижка-лиса

"Лисья" стрижка (она же "стрижка-лиса") - одна из многих разновидностей популярного сейчас каскада. Главная отличительная черта стрижки - обрамляющие лицо пряди. Вы можете практически полностью отказаться от каскада по длине (если он вам не по вкусу) и оставить лишь лесенку на передней части волос. "Лисья" стрижка отлично смотрится с челкой - она должна быть достаточно длинной и плавно переходить в каскад прядей у лица. Этот вариант одинаково хорошо подойдет обладательницам как прямых, так и волнистых волос. Укладывать "стрижку-лису" не сложно: среди обязательных элементов лишь прикорневой объем и легкая текстура по длине. Впрочем, в те дни, когда на прическу не хочется тратить ни минуты, от укладки можно отказаться и вовсе. Стрижка будет смотреться чуть менее эффектно, но по-прежнему очень стильно.

Стрижка-бабочка

О "стрижке-бабочке" вы наверняка не раз слышали. Она появилась на модной арене еще прошлым летом, и с тех пор лишь укрепляется в своем звании лучшей стрижки для длинных волос. Главное преимущество "бабочки" - в ее вариативности. Она подходит волосам любой длины и типа, а конечный результат может отличаться в зависимости от того, какой вы хотите видеть стрижку. Принцип "стрижки-бабочки" прост: Вне зависимости от того, какой исходной длины ваши волосы, такая стрижка полностью ее сохранит. Слои у "бабочки" достаточно резкие. Если волосы изначально длинные, то самый верхний слой заканчивается на уровне подбородка, следующий - на середине плеча. Переходы должны быть резкими и заметными. Это добавит волосам дополнительный объем и поможет красиво подчеркнуть текстуру.

Стрижка hush

Эта каскадная стрижка изначально появилась в Южной Корее, однако довольно быстро полюбилась модницам со всего мира. Hush с английского переводится как "тишина", и в названии кроется основной принцип стрижки. Переходы между "слоями" должен быть очень "тихим" - без резких перепадов. Некоторые мастера даже используют для выполнения стрижки острое лезвие вместо ножниц: это помогает сделать переходы очень плавными. В зависимости от ваших пожеланий, стрижке можно придать более "округлую" форму. Такой вариант особенно оценят обладательницы тонких волос, которые сразу станут визуально намного гуще. Впрочем, если вам, наоборот, хочется сделать густые волосы более легкими, с этой задачей hush тоже справится на ура: мастер просто добавит больше внутренних "скрытых" слоев, избегая видимого резкого каскада.

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