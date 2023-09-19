Макияж «пряная тыква» - главный бьюти-тренд осеннего сезона, который подойдет всем

Осень постепенно вступает в свои права. На улице заметно холодает, листья на деревьях окрашиваются в разнообразные оттенки желтого и оранжевого, а в меню кофеен и ресторанов появляются блюда и напитки с тыквой. Именно последние послужили вдохновением для нового бьюти-тренда, который пришел на смену популярному в прошлом месяце макияжу "латте". Он сочетает в себе все традиционно осенние оттенки, а еще - идет абсолютно всем. Рассказываем, как правильно сделать макияж "пряная тыква", чтобы быть самой модной этой осенью.

Не переживайте, ярко-оранжевый цвет сырой тыквы нам не понадобится: этот макияж включает в себя более мягкие бронзово-коричневые оттенки. Главная особенность макияжа "пряная тыква" - монохромность. Для его выполнения вам понадобится всего пара средств, ведь оттенок всех элементов макияжа должен совпадать. Коричневая теплая гамма очень универсальна и идет буквально всем, вне зависимости от цвета волос, глаз и тона кожи.

Вариантов исполнения макияжа "пряная тыква" очень много: четкой инструкции нет, главное - попасть в правильную цветовую гамму. Начинать предлагаем с глаз: для них вам понадобятся тени в теплых коричневых и бронзовых оттенков. Можно использовать один цвет на все веко, а можно - добавить растяжку оттенков, выделив внутренний уголок глаза более светлым тоном, а складку века подчеркнуть темным. Добавьте коричневый карандаш для глаз и тщательно растушуйте, чтобы получить эффект легкой "дымки". Останется только пара взмахов тушью и "тыквенный" макияж глаз готов. На лицо нанесите немного бронзера, чтобы подчеркнуть его черты и сделать рельеф выразительнее. Контур губ можно просто подчеркнуть коричневым карандашом и нанести поверх прозрачный блеск, либо использовать коричневую помаду в тон остального макияжа.

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