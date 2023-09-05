Как предотвратить появление морщин в зоне декольте: 3 главных секрета

Правильная поза для сна

Морщины в области декольте возникают из-за неправильного положения во время сна. Особенно вредно в этом плане спать на боку. Под действием силы тяжести грудь опускается, что может привести со временем к образованию ненавистных складок. Особенно велик риск, если кожа и без того сухая. Так что не забывай перед сном наносить крем на зону декольте.

Тренировки

Подтянутого декольте можно добиться за счет хорошо развитых мышц груди. Соответствующие тренировки и правильная осанка помогут тебе укрепить их. Отжимания и короткие упражнения с гантелями подходят идеально - они помогут привести зону декольте в тонус.

Защита от солнца

Как и лицо, зона декольте особенно подвержена морщинам, вызванным УФ-излучением. Но про защиту этой зоны мы иногда забываем. Используй солнцезащитный крем с SPF не менее 30 или выше - даже в пасмурную погоду.

thevoicemag.ru