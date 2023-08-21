«Плюшевый» боб - идеальная стрижка для тонких волос

Каре не сдает своих позиций на модной арене, уже несколько сезонов подряд оставаясь самой модной стрижкой из всех возможных. При этом актуальные формы боба все время меняются: от приобретает каскад, челку, пряди, обрамляющие лицо, а потом, наоборот, теряет все это, превращаясь в фирменную стрижку Марго Тененбаум, в которой все волосы одной длины. В преддверии осени появился новый трендовый боб - "плюшевый". Он не только придает объем волосам, но и делает образ визуально "дороже" - в лучших традициях "тихой роскоши".

Почему боб "плюшевый", сказать трудно. Пользователи TikTok, которые и являются изобретателями всех необычных названий, редко объясняют свой выбор. "Плюшевый" боб делает волосы объемными и визуально очень густыми. Это стрижка со внутренним каскадом - он выполняется исключительно с целью придать объем, но при этом остается незаметным. Все волосы, исключая обрамляющие лицо пряди, в этой стрижке должны быть одной длины - так концы волос будут смотреться "плотнее", а сами волосы - здоровее и гуще.

Чтобы добиться действительно "дорогого" эффекта, стрижку важно правильно уложить. Для этого вам понадобится фен, большая круглая щетка и средства для прикорневого объема и фиксации укладки. На корни, пока они еще влажные, щедро нанесите средство для объема и тщательно распределите по волосам. Начинайте сушить их феном, приподнимая при помощи щетки и формируя объем. Каждый раз, когда переходите к следующей пряди, обязательно закрепляйте предыдущую холодным воздухом. По длине волосы тоже лучше сушить с использованием щетки, придавая укладке круглую форму. В конце, волосы обязательно нужно зафиксировать лаком, который придаст дополнительный блеск и не склеит волосы.

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