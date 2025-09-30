Названа раздражающая любого партнера фраза

Психологи призвали отказаться от одной фразы для построения гармоничных отношений. Рекомендации специалистов опубликовало издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Психотерапевт Ребекка Виваш назвала раздражающей любого, даже очень спокойного партнера фразой реплику "решай сам". "Когда вы говорите "решай сам/сама", вы полностью перекладываете ответственность за выбор на другого. Вместо того, чтобы разделить бремя, один человек несет груз ответственности за принятие решений, часто в дополнение ко всему остальному, чем он и так занимается - это может показаться невыносимым и даже привести к невозможности принятия решений", - предупредила она.

Психотерапевт объяснила, что предоставлять кому-то выбор - это неплохо, однако в отношениях должен быть баланс, когда дело касается принятия решений. Она утверждает, что более здоровый подход - это разделить ответственность, предложив партнеру несколько вариантов на выбор или попробовать принять решение вместе. Вместо того чтобы говорить "решать тебе", она предлагает в качестве возможного ответа использовать фразы: "Ты предпочтешь А или Б?" или "Давай вместе рассмотрим варианты". В этом случае процесс принятия решения ощущается как поддержка, а не как очередная задача.

В свою очередь, психотерапевт Арабелла Рассел предложила, например, не спрашивать находящегося в стрессе партнера, что приготовить на ужин, а придумать идею самостоятельно, купить ингредиенты и приготовить еду. "Даже если ужин будет неидеален, кого это волнует. Ваше внимание будет замечено", - добавила она.