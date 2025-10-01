Парам подсказали способ ругаться с пользой

Психолог и профессор Гарвардского университета Джулия Минсон подсказала способ вести спор в паре так, чтобы он приносил пользу. Своими советами она поделилась с Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Минсон рассказала, что над предложенным ею алгоритмом работала целая группа психологов, которые годами наблюдали за конфликтами и исследовали их. По ее словам, чтобы ругаться с пользой, нужно изменить свое поведение, а не пытаться переубедить оппонента.

В первую очередь Минсон посоветовала не делать однозначных заявлений, даже если они кажутся абсолютно верными. По ее мнению, это показывает готовность признать, что и другая точка зрения тоже имеет право на существование в некоторых обстоятельствах. Далее психолог призвала найти точки соприкосновения в споре, то есть заострить внимание на теме, по которой нет разногласий.

Также эксперт считает, что не нужно незамедлительно оспаривать ошибочную или возмутительную реплику оппонента. Вместо этого она рекомендовала сделать небольшую паузу, перефразировать услышанное и лишь затем начинать высказывать собственную точку зрения. "Так вы покажете, что услышали и поняли собеседника", - дала совет Минсон.

В заключение психолог посоветовала заменять негативные слова и фразы, такие как "нет", "не буду" и "не хочу", на позитивные. Это позволит изменить тон беседы и сделать его более дружелюбным.