1 октября 2025

1 октября 2025 16:44

Парам подсказали способ ругаться с пользой

Психолог и профессор Гарвардского университета Джулия Минсон подсказала способ вести спор в паре так, чтобы он приносил пользу. Своими советами она поделилась с Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Минсон рассказала, что над предложенным ею алгоритмом работала целая группа психологов, которые годами наблюдали за конфликтами и исследовали их. По ее словам, чтобы ругаться с пользой, нужно изменить свое поведение, а не пытаться переубедить оппонента.

В первую очередь Минсон посоветовала не делать однозначных заявлений, даже если они кажутся абсолютно верными. По ее мнению, это показывает готовность признать, что и другая точка зрения тоже имеет право на существование в некоторых обстоятельствах. Далее психолог призвала найти точки соприкосновения в споре, то есть заострить внимание на теме, по которой нет разногласий.

Также эксперт считает, что не нужно незамедлительно оспаривать ошибочную или возмутительную реплику оппонента. Вместо этого она рекомендовала сделать небольшую паузу, перефразировать услышанное и лишь затем начинать высказывать собственную точку зрения. "Так вы покажете, что услышали и поняли собеседника", - дала совет Минсон.

В заключение психолог посоветовала заменять негативные слова и фразы, такие как "нет", "не буду" и "не хочу", на позитивные. Это позволит изменить тон беседы и сделать его более дружелюбным.


Просмотров: 171

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

10 июля 09:15

  • 1 912
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 2 620
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 5 054
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 11 727
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 13 518
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 15 255
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 10 746
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 14 506
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 11 511
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 8 337
Как начать знакомство с мужчиной