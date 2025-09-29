29 сентября 2025

Гормон любви также оказался «гормоном дружбы»

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что "гормон любви" окситоцин также играет заметную роль в формировании дружеских связей. Результаты опубликованы в журнале Current Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Окситоцин - это нейромодулятор, который вырабатывается в мозге во время секса, родов, грудного вскармливания и социальных взаимодействий. Он связан с чувством привязанности, близости и доверием. Окситоцин отвечает за психологическую связь между матерью и ребенком, играет роль в выборе партнера и формировании пары, определяет наличие эмпатии, а также предрасполагает к нравственному поведению и лидерству.

В эксперименте использовали луговых полевок - грызунов, которые образуют прочные социальные связи и проявляют дружеское поведение, но тратят много времени на сближение с сородичами. У животных, лишенных рецепторов окситоцина, установление дружбы занимало больше времени, чем у обычных полевок. При этом такие полевки меньше ухаживали за другими членами группы и реже находились рядом с ними.

Похожие результаты получили и в последующих опытах. У животных с дефицитом рецепторов окситоцина процесс установления отношений с потенциальным партнером был в два раза медленнее. Кроме того, такие модифицированные грызуны меньше прижимались к друзьям. Также у них слабо различались уровни настороженности и агрессии при контактах с знакомыми и незнакомыми особями.

По словам авторов, окситоцин не определяет, насколько животные общительны в целом, но влияет на их избирательность в выборе, с кем именно общаться. Недостаток этого гормона замедляет формирование дружеских отношений и снижает прочность долгосрочных связей с ровесниками.


