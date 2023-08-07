«Водный» маникюр — дизайн, который стоит успеть сделать до конца лета

До конца лета осталось меньше месяца, а значит - сейчас самое время примерить все летние тренды, которые прошли мимо вас. Это касается и одежды, и макияжа и, конечно же, маникюра. Если в ближайшие дни вас ждет запись в салон, настоятельно рекомендуем присмотреться к самому актуальному летнему дизайну - "водному" маникюру. Этот дизайн смотрится действительно по-летнему и поможет "освежиться" хотя бы психологически в самые знойные дни этого августа. Рассказываем, как повторить трендовый дизайн.

Маникюр называется "водным", потому что на ногтях буквально необходимо изобразить воду. И нет, просто прозрачным покрытием вы не отделаетесь. Одна из популярных разновидностей "водного" маникюр - pool water nails. В этом дизайне необходимо воссоздать водную гладь в бассейне. Отсюда характерный ярко-голубой цвет (именно такого оттенка в подавляющем большинстве случаев плитка в бассейне) и объемные блики, будто солнце отражается в воде. Можно добавить 3D- элементы в виде капель - их делают при помощи специального геля. Впрочем, если ярко-голубые ногти - не ваш стиль, можно сделать трендовый маникюр и по-другому. Во-первых, можно представить, что вода освещена не полуденным солнцем, а закатным. Тогда все та же "водная" текстура приобретет розовато-оранжевый оттенок. Вариант для поклонников минимализма - объемные прозрачные капли воды на такой же прозрачной базе. Одним словом - простор для фантазии безграничен. Главное, чтобы вода угадывалась в качестве основного референса для вашего маникюра. Несколько классных примеров мы собрали в галерее ниже.

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