Как правильно сушить волосы без фена для идеального результата: советы парикмахеров

Но когда дело доходит до практики, всё не так радужно - одни локоны ложатся ровными и блестящими волнами, другие - становятся плоскими или превращаются в спутанный беспорядок. Хочешь, чтобы все волосы вели себя "прилично" и предсказуемо? Вот что следует сделать.

Готовь волосы к естественной сушке еще в душе

Парикмахер и владелица собственного салона в Нью-Йорке Джессика Шульц советует использовать увлажняющие шампунь и кондиционер, а в конце водных процедур обязательно ополоснуть волосы холодной водой - это поможет запечатать кутикулу, сделав каждый волосок гладким и запечатав внутри него молекулы воды, тем самым предотвратив сухость и ломкость.

Забудь про щетку

Стилист по прическам Криста Бьянконе напоминает, что щетки категорически не подходят для расчесывания мокрых волос. "Если вам надо распутать пряди, то сделайте это пальцами или расческой с редкими зубьями", - говорит она. Особенно важно это правило для "зрелых" волос - после 50 лет они особенно уязвимы и легко травмируются из-за механических воздействий.

Добавь в бьюти-рутину несколько новых продуктов

Обладательницам тонких волос во время естественной сушки Шульц советует пользоваться несмываемыми маслами, которые не утяжеляют волосы, а девушкам, у которых кудри от природы густые, жесткие или вьющиеся - несмываемыми кремами или кондиционерами. "Эти продукты не только упрощают расчесывание, но и увлажняют волосы и делают их сияющими", - объясняет парикмахер.

Пользуйся полотенцем из микрофибры

По словам стилиста по прическам Эроганта Смита, они идеально подходят для головы: волокна микрофибры лучше впитывают молекулы влаги, благодаря чему волосы сохнут быстрее, а гладкость ткани помогает избежать лишнего трения. Впрочем, не обязательно покупать специальное полотенце: например, по мнению парикмахера Натали Паломино, от махрового материала действительно лучше отказаться, но микрофибру вполне может заменить старая футболка - она достаточно гладкая, чтобы не навредить волосам.

Просто забудь о волосах

Шульц считает, что лучший способ высушить волосы - это сначала промокнуть их полотенцем, а потом забыть про них. "Не трогайте пряди, пока они полностью не высохнут. Чем чаще вы к ним прикасаетесь, тем больше шансов, что они запутаются или начнут виться. Подождите несколько часов и после этого расчешите волосы, чтобы придать прическе законченный вид", - советует она.

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