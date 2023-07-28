«Дорогие» стрижки для тонких волос: 12 коротких вариантов, которые добавят объема

Природа одарила тебя тонкими волосами, которые грустно смотрятся как будто бы во всех вариантах стрижек? Значит ты просто не попадала в руки талантливого мастера, который способен добавить нереального объема даже самой скромной шевелюре.

В нашем новом гиде по локонам ты найдешь самые классные варианты коротких стрижек для тонких волос и советы профессиональных парикмахеров по грамотному подбору таких причесок.

Самое главное правило

При выборе стрижки обладательницы тонких локонов должны избегать большого количества слоев у лица. В таких случаях волос у виска и над ухом, как правило, немного. Не стоит дополнительно их укорачивать и тем самым лишать прическу пышности. А вот выигрышнее всего на тонких прядях будут смотреться стрижки пикси в сочетании с объемным начесом.

Простота укладки

Различные варианты пикси, текстурного боба или шегги, которые лучше всего подходят обладательницам тонких волос, невероятно просты в укладке. Ты можешь носить волосы на любой пробор, отворачивать или наоборот заправлять за уши. Смело играть можно и с текстурой: такие прически отлично дружат с прямыми, волнистыми и кудрявыми прядями.

Если ты выбираешь короткую и стильную стрижку для своих тонких волос, то должна понимать, что она нуждается в регулярном "обслуживании". Для поддержания нужной формы в парикмахерскую придется наведываться каждые 4-6 недель. Если ты не готова на такие "подвиги", лучше выбери для себя вариант подлиннее.

Главное заблуждение

Многие неопытные мастера совершают большую ошибку, пытаясь создать объем на затылке на всех тонких волосах без разбора. Грамотный парикмахер сперва оценит длину волос в этой зоне и примет решение о необходимости добавлять полноты вокруг затылочной кости. Во многих случаях для маскировки плоских участков достаточно лишь мягкой градуировки, которая визуально добавит прическе воздушности.

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