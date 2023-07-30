Как убрать некрасивые пятна от вросших волос: рецепт чудо-маски против пигментации

Расправляемся с неприятными последствиями удаления нежелательных волос на теле - быстро, легко и в домашних условиях!

Мы все так долго ждали лета, чтобы наконец переодеться в короткие юбки и шорты и радостно порхать во всем этом великолепии по городу или на морских курортах. Вещами ты закупилась, но стесняешься их носить из-за некрасивых шрамов на коже, оставшихся из-за вросших волос? Тогда путь тут только один - срочно избавляться от комплекса!

В кабинете косметолога тебе наверняка предложат убрать пигментацию с помощью химического пилинга, лазера или фотоэпиляции, однако не будем сбрасывать со счетов и народные средства. Как раз одно из таких пользуется большой популярностью среди пользовательниц Сети: по их словам, волшебная маска на основе меда и простого аспирина справляется с пятнами на раз-два!

Чтобы приготовить бьюти-средство, достаточно растолочь 3-4 таблетки аспирина, смешать их с чайной ложкой меда и половиной чайной ложки воды. Получившуюся "мазь" можно наносить как непосредственно на пятна, так и на вросшие волоски, чтобы помочь им поскорее и без неприятных последствий преодолеть кожный барьер.

За счет чего помогает маска? Тут все просто: аспирин в ее составе способствует лучшему отшелушиванию кожи и ее восстановлению до первоначального вида. Конечно, пары процедур будет недостаточно для полного схождения пятен, однако при регулярном использовании ты забудешь о проблеме пигментации и наконец насладишься идеально ровным тоном кожи.

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