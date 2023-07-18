Как сделать, чтобы волосы приятно пахли 24/7: советы экспертов

С телом всё просто - достаточно помножить соблюдение правил гигиены на любимые духи. Но как заставить благоухать волосы?

Вот пять лайфхаков, которые помогут придать волосам нужный аромат, которые считают эффективными эксперты.

Воспользуйся эфирным маслом

"Эфирные масла хороши по многим причинам, - говорит стилистка по прическам Эвелин Денис. - Я использую их для того, чтобы создать нужное настроение или закрепить его".

Не стоит наносить масло прямо на волосы - для этого оно слишком концентрированное. Просто добавь каплю во флакон шампуня, и выбранный аромат будет сопровождать тебя весь день.

Используй ароматизированные средства для укладки

Муссы, гели, несмываемые кондиционеры имеют свой запах, и он будет сохраняться на твоих волосах. Хочешь, чтобы локоны приятно пахли - ищи продукты с насыщенным ароматом, который тебе нравится.

Используй духи для волос

Всегда есть соблазн распылить парфюм на пряди - это кажется простым и быстрым решением проблемы. Но делать этого не стоит по двум причинам: во-первых, спирт пересушит волосы, во-вторых, из-за их пористой структуры запах может оказаться слишком сильным и навязчивым.

Вместо обычных духов воспользуйся сделанными специально для волос. У них множество плюсов: они дешевле своих "классических" референсов, предназначенных для кожи, дольше держатся, обладают нужной концентрацией и содержат ухаживающие ингредиенты.

Чаще мой волосы

Споры о том, как часто нужны водные процедуры для головы, не утихают до сих пор. Одни специалисты считают, что смывать натуральные масла с кожи следует как можно реже, другие настаивают, что скальп нуждается в том же режиме очистки, что и лицо.

Доктор медицины, дерматолог Трейси Эванс считает, что если волосы быстро начинают неприятно пахнуть, то их точно следует мыть часто - ведь такой эффект появляется из-за скопления бактерий, от которых надо как можно быстрее избавиться.

Не кури!

Курящие девушки могут не осознавать, насколько глубоко запах табака проникает в волосы. Так что бросай эту плохую привычку - это отличный способ улучшить не только запах прядей, но и их внешний вид и здоровье.

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