10 идей «морского» маникюра для тех, кто мечтает об отпуске

Лето - традиционно пора морского отдыха. Правда выбраться на побережье у нас выходит далеко не всегда, но это не повод расстраиваться. Тем более, что самый актуальный прямо сейчас маникюрный тренд способен перенести море прямо на ваши ногти. Название у этого дизайна прозаичное - marine nails или попросту "морской" маникюр. Впрочем, именно такая расплывчатая характеристика обеспечивает простор для вашей фантазии. Главное в таком маникюре - морская тематика, а уж как вы решите ее интерпритировфать - полностью ваш выбор. Впрочем, мы решили помочь и нашли 10 классных идей "морского" маникюра, хотя бы одна из которых наверняка придется вам по вкусу.

Не сложно догадаться, что в подавляющем большинстве случаев маникюр будет выполнен в оттенках синего. Именно этот цвет для нас неразрывно связан с морем и океаном, так что в основу дизайна советуем брать именно его. Оттенки при этом могут быть самыми разными: море меняет свой цвет в зависимости от температуры воды, течения и освещения, так что любой из этих тонов может оказаться в вашем маникюре. От прозрачной лазури до глубокого ультрамаринового или зеленоватого цвета морской волны. Самый простой вариант - однотонное покрытие, хотя мы бы все же рекомендовали бы его как-нибудь разнообразить. Один из классных вариантов - полупрозрачные "ногти-желе" в одном из оттенков голубого - они будут максимально напоминать морскую воду. еще одна опция - нарисовать волны. Это может быть сложный нейл-арт, на который к вашего мастера уйдет не один час, а может - простая волнистая линия. Здесь все зависит от ваших предпочтений. Добавляйте в маникюр другие оттенки, Особенно здорово будет смотреться напоминающий песок золотистый оттенок. Считанные минуты - и на ваших ногтях уже развернулся пляж. И, конечно, в разговоре о море сложно не упомянуть один из самых актуальных трендов этого сезона - mermaidcore или "стиль русалки". Так что ногти-ракушки тоже придутся весьма кстати.

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