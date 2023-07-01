Этот простой, но стильный дизайн маникюра придется по вкусу любителям минимализма

Существует мнение, что минималистичный маникюр - обязательно скучный и однообразный: либо однотонный бежевый лак, либо аккуратный френч. Однако это мнение в корне не верно. Даже если вы не готовы наносить яркие цвета на свои ногти, это еще не значит, что ваш маникюр не может быть ультрамодным. Этим летом в список актуальных трендов вернулся микродизайн, однако мы предлагаем выбрать из всех его вариантов самый простой, но при этом стильный - маникюр с точками.

Да, главный элемент такого маникюра - маленькая точка, поставленная контрастным лаком. Этот незатейливый маникюр уже полюбился многим модницам и не планирует сдавать свои позиции. Так что если вам давно хотелось примерить яркий лак, но покрывать им все ногти целиком вы не решались, - это идеальный компромисс. В классическом своем варианте такой маникюр выполняется на коротких ногтях, покрытых прозрачной базой. Достаточно просто поставить точку любого понравившегося вам цвета у основания ногтя ровно в середину. Цвета выбирайте любые: от черного до красного, от ярко-желтого до бледно-розового. Вот уж где точно нет никаких ограничений. Впрочем, если такой вариант дизайна кажется вам ну уж слишком скучным, его можно разнообразить самыми разными способами. Первый вариант - заменить нарисованную точку маленьким декоративным элементом: это может быть кристалл, жемчужина (привет, mermaidcore) или металлический шарик небольшого диаметра - суть маникюра останется неизменной, но смотреться он будет куда интереснее. Следующая опция - добавить френч. Желательно, в том же оттенке, что и точка. Это соединит два элемента воедино и сделает дизайн более эффектным. Ну и наконец, попробуйте покрыть несколько ногтей цветным, но не очень ярким лаком, и нарисовать точки уже на нем. Ну а больше идей модного маникюра ждут вас в подборке ниже.

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