Кожа губ тоже может обгореть на солнце - Как это предотвратить?

Отом, почему кожу важно защищать от солнца, мы можем говорить бесконечно. Ультрафиолет провоцирует разрушение коллагена в коже, делает ее более сухой и дряблой, ускоряет появление морщин, а также значительно повышает риск развития рака кожи. Необходимость ежедневного использования крема с SPF для лица, шеи и кожи декольте, кажется, все уже усвоили, однако по-прежнему остаются участки кожи, про которые мы всегда забываем, хотя они от солнечных лучшей страдают даже больше. Один из таких участков - губы. Они тоже могут обгорать на солнце, причем быстрее и сильнее, чем, например, лицо, потому что кожа на них совсем тонкая, а также практически не содержит пигмента меланина, который обеспечивает коже защиту не только загар, но и защиту от пагубного влияния ультрафиолета. Так что после долгого пребывания на солнце губы могут покраснеть, потрескаться и начать шелушиться, а в самых серьезных случаях - на них даже могут появиться ожоговые волдыри. Рассказываем, как предотвратить солнечный ожог губ и как действовать, если они все-таки обгорели.

Защитить губы от солнечного ожога можно точно таким же образом, как и любой другой участок кожи - при помощи средства с SPF. Конечно, вы всегда можете нанести свой крем для лица и на губы тоже, однако едва ли это будет очень комфортно. Большинство санскринов имеют безопасный состав, однако на вкус они едва ли приятны, поэтому на губах лучше использовать специальные бальзамы с SPF.

Так же как и кремы для лица и тела, солнцезащитные бальзамы имеют разную степень защиты. Обязательный минимум - это SPF30, и то при условии, что вы находитесь в городе в средней полосе (для поездок на море - только SPF50). Тем не менее, это не единственное, на что стоит обращать внимание при выборе средства. Бальзам для губ - вещь весьма коварная, потому что зачастую содержит в себе ингредиенты, которые только сушат и раздражают губы, вместо того, чтобы их защищать. Именно поэтому из всех средств с высоким фактором защиты стоит выбирать те, в которых нет ароматизаторов, фенола, ментола и парафина (подробнее об их вреде мы рассказывали здесь). В "белом" списке ингредиентов: пчелиный воск, ланолин, сквалан, масла кокоса и жожоба, мочевина, диметикон и вазелин, а также витамин Е и церамиды. Такой бальзам не только защитит ваши губы от солнца, но и увлажнит и обеспечит быстрое заживление трещинок.

Если рекомендации выше вы увидели уже после того, как ваши губы обгорели, вот небольшая инструкция, которая поможет ускорить процесс их заживления. В первую очередь специалисты рекомендуют сделать холодный компресс. Точно так же, как обожженную руку мы держим под ледяной водой, губам потребуется такое же охлаждение. Можно использовать для этого кусок обычного бинта или ватные диски, предварительно намочив их и подержав 15-20 минут в морозилке. Если у вас под рукой найдется ромашка или календула, можно использовать их отвар вместо воды - они лучше снимут воспаление. После того, как вы охладили кожу, ее необходимо обработать средством от ожогов. Лучше всего для этой цели подойдет спрей или крем с содержанием пантенола от 5 до 10% - он быстро снимет воспаление и ускорит процесс регенерации.

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