Самый модный блонд лета

Весь прошлый сезон прошел под флагом платинового блонда. Классический платиновый оттенок или его "пепельные и "жемчужные" вариации, безусловно, выглядит очень эффектно, но уж очень сильно портит волосы. Помните интервью Ким Кардашьян после Met Gala-2022? В нем звезда не только раскрыла секрет своего быстрого похудения, но и рассказала о том, что перевоплощение в платиновую блондинку стоило ей здоровья волос. По этой причине тренд на агрессивные окрашивания постепенно сходит на нет. Впрочем, это не значит, что стоит совсем отказаться от окрашивания - среди актуальных тенденций есть немало более щадящих вариантов, которые позволят обновить имидж без вреда для волос. И "земляной" блонд как раз один из них.

Пожалуй, главная особенность "земляного" блонда в том, что осветление не затрагивает корни. Вне зависимости от того, какие у вас от природы волосы - русые или каштановые - корни волос в этом окрашивании можно оставить в естественном или слегка затонировать, но осветлять - ни в коем случае. Так что "земляной" блонд станет отличным окрашиванием для тех, кто хочет более светлый и необычный оттенок, но боится их испортить или, наоборот, осветлял их слишком долго и теперь хочет плавно прийти к новому имиджу.

Что касается основной длины, здесь у вас остается довольно широкий простор для фантазии. Главное условие - волосы по-прежнему должны выглядеть достаточно естественно. Можно добавить легкие блики, будто волосы выгорели на солнце или сделать плавный переход от темных корней к более светлым концам. Затонировать волосы необходимо в холодный серовато-коричневый оттенок. Кстати , такое окрашивание подойдет к любому тону кожи и цвету глаз, а также будет достаточно комфортным в носке, ведь не потребует слишком частых визитов в салон красоты. Впрочем, даже очень плавно отрастающие окрашивания важно регулярно обновлять. Мягкие безаммиачные красители, которые используются для тонировки, не только освежат цвет, но и заполнят волосы изнутри и сделают их более блестящими.

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