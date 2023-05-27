27 мая 2023

27 мая 2023 10:13

Как сделать летний макияж с акцентом: 3 легкие идеи от звездных визажистов

Как сделать летний макияж с акцентом: 3 легкие идеи от звездных визажистов

Извечная летняя дилемма - это когда хочется ярких красок и контрастов, но при этом нет желания наносить на лицо много косметики и переживать, что макияж испортится из-за погоды. Если тебе знакомо такое состояние, не спеши снова смиряться с поднадоевшим нюдом! Вместо этого можешь вдохновиться акцентными летними мейкапами от звездных визажистов. Благодаря ним образ моментально попадает в самые горячие тренды - обретает особую выразительность. 

Морковные губы

Красная помада всегда привлекает внимание к губам. Особенно, если выбрать нестандартный и более яркий оттенок. К примеру, летом как никогда актуальны морковные тона: более близкие к красно-коралловой, а не к чистой оранжевой гамме. 

Цветная подводка 

Когда мы говорим о цветных стрелках, то имеем в виду вовсе не сложные арт-макияжи с неоновой подводкой. Оставим попытки их выполнения профессионалам. Ну, или же отложим до выходных, когда будет больше времени на искусство ;) А в ежедневный макияж идеально впишутся воздушные, перламутровые оттенки стрелок. Их можно нарисовать любимыми тенями для век - и экспериментировать с цветами такого макияжа хоть каждый день. 

Экстра-румянец 

Интересный лайфхак, если хочется, чтобы лицо выглядело так, как будто ты провела день на пляже. Активный румянец отлично сочетается с минимумом косметики на лице. Используй блеск для губ, немного туши (по желанию), а затем обильно нанеси любимый тон румян - и всё готово!

thevoicemag.ru


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