Дизайн ногтей миндаль 2023: 10 летних идей

Идеальный маникюр лишь на половину состоит из модного покрытия. Вторая половина успеха - это всегда правильно подобранная форма ногтей. Даже если дизайн вы выбирали из списка самых актуальных трендов, результат может разочаровать, если форма ногтей будет неподходящей. По статистике, в салонах в сезоне весна-лето 2023 модницы чаще всего выбирают ногти формы "миндаль" - длинные, чуть сужающиеся к кончику. Такая форма красиво вытягивает пальцы, делая их визуально более длинными и утонченными. Рассказываем, какой актуальный маникюр лучше всего подходит для ногтей "миндаль".

Самый простой, но вместе с тем эффектный дизайн - однотонное покрытие в натуральном оттенке. Такой маникюр универсален, подчеркивает красоту рук, а еще всегда смотрится элегантно и "дорого". Впрочем, в какой-то момент он все равно наскучит, и тогда можно будет добавить в дизайн больше цвета. Поклонницам нежных весенних оттенков придутся по вкусу дизайны в цветах пастели. Это может быть цветной френч, омбре с мягкими переходами от одного цвета к другому или даже простой дизайн. Особенно хорошо в пастели смотрятся цветы и другие конвенционально женственные дизайны. Если хочется чего-то более яркого (а в преддверии лета, скорее всего, так и есть) не бойтесь добавлять в маникюр сочные цвета. Это может быть однотонное покрытие, а может - необычный дизайн, сочетающий в себе множество красок. Вариантов огромная масса - самые эффектные из них мы собрали в галерее ниже. Среди них вы наверняка найдете тот, что придется вам по душе.

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