5 классных вариантов причесок с крабиком для волос

После триумфального возвращения крабики для волос не сдают модных позиций. Их популярность вполне объяснима - они отлично смотрятся на волосах любой текстуры и длины, прическу с ними можно сделать за считанные секунды, и в отличие от резинок для волос, они почти не травмируют волосы. Вариаций использования множество. Ниже 5 вариантов для вдохновения.

1. "Мальвинка"

Для обладательниц пышных волос, которые не помещаются ни в один крабик, эта прическа подойдет отлично. Разделите волосы на две части и закрепите заколкой верхнюю часть.

2. Пучок с челкой

Если у вас есть челка, новый аксессуар - это еще один повод ее подчеркнуть. Соберите волосы сзади в небрежный пучок на затылке, оставив челку. Закрепите пучок крабиком - не переживайте, что он выглядит неаккуратно, это только добавит ему романтики. Пряди у лица завейте стайлером.

3. Зализанный пучок

Самый популярный вариант среди зумеров. Гладко зачешите волосы, используя специальный гель, закрепите волосы крупным крабиком - у вас получится любимая прическа Беллы Хадид. Такой вариант подойдет на второй или третий день после мытья волос.

4. Классический завиток

Все гениальное просто. Все, что нужно сделать - свернуть волосы в жгут и заколоть их на затылке. Если крабик будет сочетаться с одеждой по цвету, это добавит вашему аутфиту еще несколько очков. Кстати, эта прическа может выглядеть еще интереснее, если сделать пробор на боку.

5. Небрежный пучок

В те дни, когда волосы отказываются красиво лежать, заколите их крабиком и сделайте вид, что небрежность была тщательно продумана.

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