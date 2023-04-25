25 апреля 2023

25 апреля 2023 14:00

Настроение — весна. 10 модных идей маникюра в пастельных тонах

Несмотря на огромную популярность ярких, необычных дизайнов с голографическими втирками и пирсингами, многие продолжают выбирать нюдовый маникюр. Он универсален, хорошо носится, а также делает руки визуально моложе и ухоженнее. Тем не менее, рано или поздно все доступные оттенки нюда заканчиваются и его хочется заменить на что-то стильное, но такое же минималистичное. И весной с этой задачей лучше всего справятся пастельные оттенки. Рассказываем, как выбрать идеальный дизайн. 

В целом, пастель довольно неплохо смотрится и в однотонном покрытии. Выбирайте любой оттенок, который придется по вкусу: лимонное мороженое, шалфей, пыльно-розовый, сиреневый или голубой - любой из них украсит ваш маникюр, но не сделает слишком ярким, благодаря приглушенности цвета. Можно комбинировать несколько оттенков сразу, нанося их на разные ногти. Впрочем, дизайн в пастельном исполнении будет смотреться ничуть не хуже. одним из самых популярных по-прежнему остается френч. В нежных оттенках розового или зеленого он будет выглядеть куда интереснее, чем в привычном белом, но при этом останется таким же минималистичным. Другой вариант - цветочный дизайн, тем более, что весна - лучшее для него время. Чтобы маникюр не выглядел слишком ярко, советуем рисовать цветы на прозрачной базе - так конечный результат будет выглядеть аккуратнее. 

thesymbol.ru


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