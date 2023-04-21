Как французский маникюр может испортить форму ногтей?

Французский маникюр - самый популярный вариант нейл-дизайна. Кажется, его ничто не способно испортить. Ну, только в том случае, если мастер грамотно работает с формой твоих ногтей.

Френч - универсальный способ красивого маникюра. Он визуально удлиняет ногти, делает пальцы тоньше, а руки - изящнее. Именно поэтому его особенно любят делать невесты: чтобы подчеркнуть красоту помолвочного или обручального кольца.

К тому же французский маникюр - невероятно многогранный дизайн. У него имеется огромное количество вариаций. Микрофренч, угловой френч, обратный французский маникюр - это лишь малая часть возможных подвидов.

Тем не менее испортить французский маникюр намного легче, чем может показаться на первый взгляд. Всё, что для этого нужно сделать - выбрать неправильный размер каймы на ногтях.

Если сделать акцент на кончике ногтя слишком широким, ногти моментально станут казаться короче - особенно при ярком маникюре. Именно поэтому кайму лучше оставлять тонкой, какой бы тип френча ни хотелось повторить.

Кстати, обладательницы очень длинных ногтей тоже могут случайно и очень некрасиво "укоротить" свой маникюр из-за размера каймы. Для того, чтобы этого избежать, им нужно покрывать лаком не весь свободный край, а делать небольшой отступ от основной части ногтя. Иначе красивый и трендовый френч рискует превратиться в дизайн из бьюти-кошмаров "нулевых"!

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