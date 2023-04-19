Устали от нюда, но не готовы к яркому дизайну? Тогда «облачный маникюр» — для вас

Выбор дизайна маникюра - всегда задача не из легких. Особенно, если вам надоели совсем банальные решения, вроде однотонного нюда и френча, но и к яркому покрытию вы пока не готовы. На этот случай необходимо найти дизайн, который будет смотреться одновременно минималистично и необычно и, желательно, не будет "как у всех". К счастью, такой дизайн существует - это "облачный" маникюр.

Как не сложно догадаться из названия - основной элемент этого трендового дизайна - это облака. И точно также, как каждое облако в небе не похоже ни на одно другое, ваш маникюр тоже может стать абсолютно уникальным. Главное выбрать, как вы хотите изображать на ногтях облака. Один из самых эффектных и, пожалуй, самых трудозотратных способов - настоящая живопись. Для этого вам понадобится мастер, обладающий хотя бы базовыми навыками рисования и несколько часов свободного времени. В качестве фона для реалистичных облаков можно использовать однотонное покрытие любого оттенка, однако мы предлагаем использовать только прозрачную базу. Так маникюр получится более утонченным и эффектным.

Другой вариант - выбрать ваше любимое время дня и изобразить небо именно в этом промежутке. Например, если ваш выбор падет на закат, облака и небо вокруг них окрасятся в розовые и оранжевые оттенки, а если на облачную ночь - к облакам можно добавить звезды. Любите дождь? Выбирайте холодные голубые и серые оттенки для выполнения дизайна, вед облака выглядят здорово в любую погоду. Несмотря на такое разнообразие вариантов исполнения, облачный маникюр по-прежнему выглядит спокойно и минималистично, а значит - уместно доя самых разных случаев.

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