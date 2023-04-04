Как у Рейчел из «Друзей», но только лучше: Curve Cut — самая гениальная стрижка сезона

Девяностые остаются главным источником бьюти-трендов: даже 30 лет спустя мы продолжаем носить стрижки супермоделей, коричневые помады и голубые тени. На очереди еще одна действительно знаковая для того десятилетия - Curve Cut, или как ее еще называют "стрижка Рейчел". Именно с ней в сериале "Друзья" дебютировала Дженнифер Энистон в роли Рейчел Грин, и пускай у стрижки есть официальное название, ее часто называют именно в честь любимой экранной героини. Вне зависимости от того, какое название вам больше по душе, не сомневайтесь: эта стрижка достойна вашего внимания.

Curve Cut - это мягкая каскадная стрижка, передние пряди которой обязательно должны обрамлять лицо. Если вы никогда в жизни не носили каскад, "стрижка Рейчел" - отличный выбор для начала. Тем более, что весной мы наконец снимаем шапки, которые обычно плохо сочетаются со "слоистыми" стрижками. Интенсивность каскада у Curve Cut можно варьировать: главное - это лесенка у лица, а количество слоев и разность их длин вы можете выбрать сами. Стрижка придаст объем тонким волосам, а тяжелые - наоборот облегчит. Curve Cut отлично подходит обладательницам как прямых, так и вьющихся и даже кудрявых волос.

Укладывать "стрижку Рейчел" предельно просто. Самые ленивые могут и вовсе этого не делать: просто хорошо увлажните волосы несмываемым средством и дайте им высохнуть самостоятельно, периодически "взъерошивая" корни пальцами. Поклонники укладки на браш легко воссоздадут оригинальный вариант прически из 90-х: вам понадобится лишь немного текстурирующего средства и 15-10 минут свободного времени, в зависимости от густоты волос. Ну а тем, кто практикует "кудрявый метод" вообще не обязательно вносить какие-то коррективы в свою рутину: локоны благодаря каскаду получатся более пышными и четко очерченными.

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