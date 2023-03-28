В TikTok придумали новый способ справиться с непослушными волосами

Число новых бьюти-лайфхаков из TikTok постоянно растет. Мы уже успели опробовать технику нанесения туши Manga Lashes, макияж кокетки и сразу несколько необычных способов увлажнения кожи, на очереди - ополаскивание волос газированной водой. Если верить пользователям сети, которые с радостью демонстрируют результаты в своих роликах, эта нехитрая процедура помогает им добиться большей гладкости и блеска волос и справиться с пушистостью, а обладателям кудрявых и вьющихся волос - сделать локоны очерченнее. Рассказываем, как работает этот бьюти-лайфхак и стоит ли его применять.

Итак, зачем тиктокеры вообще решили полоскать волосы газировкой? Основная причина - примеси в водопроводной воде. Она содержит известняк, хлор и прочие примеси, которые неизбежно остаются на поверхности волос и кожи головы, из-за чего кожа головы становится суше, а волосы более ломкими и непослушными. И даже если вы используете хороший питательный уход, смывать вы все равно будете его этой же водой. Именно поэтому, для "финального" ополаскивания волос пользователи TikTok предлагают использовать питьевую воду, причем не обычную, а газированную. Пузырьки углекислого газа должны лучше очищать кожу головы и поверхность волос, помогая удалить как остатки уходовых средств, так и вредных примесей от водопроводной воды и сделать волосы более мягкими и послушными. В этой теории хорошо все, кроме того факта, что работает она далеко не всегда. В том же TikTok есть пользователи, которые опробовали метод и заявили, что никакой разницы не увидели и что все это не более, чем перевод питьевой воды. Что ж, здесь все индивидуально. Одно можно сказать наверняка - ополаскивание волос газированной водой не может быть вредным или опасным, так что попробовать стоит. Вдруг газировка станет и вашим любимым бьюти-средством.

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