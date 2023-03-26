Как выглядит самое модное окрашивание весны 2023?

Благодаря TikTok в моду вернулся еще один тренд 90-х - окрашивание в оттенке вишневой колы или черной вишни. Этот глубокий и насыщенный оттенок красного претендует на звание самого модного окрашивания этой весны. Рассказываем, что нужно знать о новом тренде и где искать референсы.

Окрашивание вишневая кола - это темный, насыщенный темно-красный, бордовый или даже темно-фиолетовый оттенок, отдаленного напоминающий газированный напиток. Это окрашивание было в моде в конце 90-х и начале 2010-х. Ностальгия по этим временам сделала свое дело. С таким оттенком волос ходила Рианна, а Megan Thee Stalion была замечена с окрашиванием в вишневый оттенок прошлым летом. Сейчас его возвращение спровоцировали не только тренды TikTok, но и популярность рыжих и красных окрашиваний. Яркие оттенки волос уже несколько сезонов не покидают Недели моды.

Как повторить окрашивание дома и в салоне?

Лучше всего пойти за окрашиванием в салон, так как этот цвет довольно сложный и тяжело вымывается из волос. Один из вариантов - сделать тонирование, которое смоется быстрее, чем в сети завирусится новый оттенок волос.

Если у вас темные волосы, вы можете попросить мастера добавить легкие вишневые блики, которые будут красиво играть на солнце и разнообразят однотонное окрашивание.

Эксперты говорят, что лучшая база для такого оттенка - каштановые и темные волосы, на которых можно добиться легкого вишневого отлива. На светлые волосы и блонд оттенок также ляжет хорошо, так как перед окрашиванием, вероятно, не понадобится обесцвечивание прядей. Яркие оттенки вымываются быстро, поэтому после окрашивания стоит запастись средства для ухода за окрашенными волосами. Не помешают и оттеночные маски и бальзамы для красных оттенков.

Вариантов вишневого окрашивания много: это может быть более красный и насыщенный оттенок, который понравится тем, кто любит экспериментировать с внешностью. Вы можете попросить стилиста сделать более темный и повседневный оттенок с темно-фиолетовыми и бордовыми отливами. Монохромное окрашивание также выглядит очень красиво, главное - цвет должен быть насыщенным и глубоким. Иначе волосы будут выглядеть не так привлекательно, как на фото звезд.

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