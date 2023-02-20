Мыть волосы водой без шампуня - новый тренд

Шампунь - самый популярный продукт в любой бьюти-рутине, ведь он найдется на полке в ванной даже у тех, кто никогда не слышал о ретиноле и гиалуроновой кислоте. Тем не менее, именно от этого, казалось бы, незаменимого уходового средства стали отказываться все больше и больше людей. Тенденция No Poo (сокращенно от английского No Shampoo - "без шампуня") появилась еще несколько лет назад, однако сейчас она переживает новую волну популярности благодаря социальной сети TikTok, пользователи которой испытывают такой метод мытья головы на себе и делятся впечатлениями. Мы решили разобраться, как отказ от шампуня влияет на состояние волос и выделить основные плюсы и минусы этой практики.

Шампунь вреден для волос: правда или миф?

У адептов практики No Poo есть несколько основных аргументов. По их мнению, шампунь травмирует волосы, загрязняет окружающую среду и замедляет рост волос. В первом аргументе действительно есть доля правды: многие шампуни, особенно те, что продаются в масс-маркете, содержат агрессивные поверхностно-активные вещества, которые не только очищают волосы от грязи, но и повреждают естественный защитный барьер кожи головы, а волосы делают тусклыми и сухими. Тем не менее, чтобы избежать такого эффекта достаточно просто сменить шампунь на более щадящий, а при необходимости - подобрать средство совместно с трихологом.

Следующий аргумент - сохранение окружающей среды. В производстве шампуней используется большое количество воды, а также пластика для упаковок. Стоит ли говорить, сколько более экологичных альтернатив привычным пластмассовым бутылочкам можно найти сейчас на рынке? Многие адепты зелёного образа жизни и вовсе давно перешли на сухие шампуни, которые продаются порционно, как мыло, в бумажной или металлической упаковке, а то и вовсе без нее. Так что если больше всего в использовании шампуня вас смущает загрязнение окружающей среды, отказ от его использования будет все же слишком радикальным решением.

Что важно знать, если вы все же решили попробовать отказаться от шампуня?

Во-первых, вашим волосам понадобится время, чтобы перестроиться, а вам - чтобы наладить процесс мытья, подходящий именно вашим волосам. Значение имеет все: температура, жесткость воды, длительность и частота мытья. Для каждых волос эти показатели будут индивидуальны, так что с первого раза едва ли получится добиться желаемого результата. Будьте готовы, что в ближайшие пару недель для вас каждый день будет Bad Hair Day.

Во-вторых, отказ от шампуня вовсе не означает отказ от ухода за волосами в принципе. Если вы научитесь очищать корни волос без шампуня, в питании и увлажнении кондиционерами и масками они нуждаться перестанут. А вот от удодовых средств для кожи головы, которые предполагают смывание шампунем, лучше отказаться. Вероятность, что у вас получится полностью удалить их водой, крайне мала, и в результате волосы просто будут выглядеть жирными.

В любом случае, реального вреда волосам или коже головы практика No Poo не принесет. Самое страшное, что может случиться - у вас не получится промыть волосы и прическа будет выглядеть несвежей. Так что если вы из тех людей, кто всегда готов к экспериментам и любит все проверять на себе, можете смело попробовать отказаться от шампуня на какое-то время и оценить, насколько это подходит именно вам.

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