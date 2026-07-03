Названа неожиданная польза ремонта для отношений

Для большинства пар ремонт - это не только создание нового пространства, но и проверка отношений на прочность. Чаще всего разногласия возникали при выборе мебели и декора, однако многим совместное обустройство жилья в итоге помогло лучше понять супруга и его привычки. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования СТД "Петрович" и психологической платформы Alter.

Как передает Day.Az, с ними ознакомилась "Газета.Ru".

Согласно исследованию, 87% россиян сталкивались с расхождением во взглядах во время ремонта. Из них 44% отметили разовые ситуации, 25% - лишь незначительные противоречия, 18% признались, что конфликты случались регулярно, а у 13% этот этап прошел без разногласий.

Основной причиной споров оказались вовсе не финансовые вопросы. Наиболее частым поводом стал выбор мебели и декора - такой вариант отметили 32% респондентов. Еще 28% говорили о стиле будущего интерьера, 24% - о распределении бюджета, а 16% - о сроках и организации ремонта. По словам Анастасии Котельниковой, семейного психолога платформы Alter, ремонт сочетает сразу несколько источников стресса: финансовые вопросы, сроки, усталость, высокий уровень неопределенности и разные представления партнеров о комфорте и распределении ответственности. Поэтому разногласия в процессе ремонта вполне закономерны и далеко не всегда говорят о проблемах в отношениях.

По словам почти половины опрошенных (48%), компромисс удавалось найти самостоятельно, 22% сообщили, что в дискуссионных вопросах уступал тот, для кого решение имело меньшее значение. При этом 19% обращались за мнением дизайнера, прораба или другого специалиста, 11% прислушивались к советам родственников или друзей.

"Обращение к дизайнеру, прорабу или другому специалисту может говорить о вполне продуктивном желании вынести часть напряжения наружу, в пространство вне пары. Третья сторона, обладающая профессиональным опытом, помогает структурировать выбор, снизить эмоциональный накал в споре и быстрее найти компромисс", - отмечает Анастасия Котельникова.

Несмотря на неизбежные разногласия, совместный ремонт для многих семей становится опытом, который помогает выстроить более крепкие отношения. Так, около трети участников исследования (31%) отметили, что начали лучше понимать вторую половину, 24% научились эффективнее договариваться, а 16% сообщили, что после завершения работ стали чаще замечать разницу во взглядах и предпочтениях.

Кроме того, совместное обустройство дома позволило многим влюбленным узнать избранника лучше. Например, 33% опрошенных убедились в способности близкого находить компромиссы, 26% отметили внимательность к деталям, 22% осознали различия во вкусах, а 19% оценили умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.