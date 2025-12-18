Молодежь начала экономить на свиданиях

Зумеры начали экономить на свиданиях и ухаживаниях.

Как передает Day.Az, об этом "Ленте.ру" рассказали эксперты дейтинг-сервиса Twinby.

Выяснилось, что сейчас чувства молодежи измеряются не букетами и счетами в ресторанах, а вниманием и честностью. По этой причине молодые люди все чаще выбирают формат affordating (от английского affordable - "доступный", "по карману") - свидания по средствам. Вместо пафосных ужинов - прогулки, кофе навынос и совместные видео на диване.

"Рост цен, нестабильность на рынке труда и высокая стоимость аренды жилья сделали молодое поколение более финансово осмотрительным. Пандемия и последовавшая переоценка ценностей также заставили многих задуматься, что действительно наполняет жизнь смыслом. В результате скромные, но душевные свидания перестали быть чем-то стыдным и превратились в новую норму, за которой стоит осознанность, а не бедность", - говорят специалисты.

Теперь девушки часто с подозрением относятся к шикарным ухаживаниям, видя в этом возможную манипуляцию или попытку "купить" их расположение. Внимание, уважение к границам и искренний интерес стали для них более весомыми при знакомстве, чем стоимость свиданий и подарков.

Главным мерилом успешности свидания становится эмоциональный комфорт, а пафос, демонстрация статуса и излишняя официальность воспринимаются как фальшь и сигнал о несовместимости ценностей. Отмечается, что неформальные форматы свиданий снимают напряжение и позволяют людям быстрее стать собой.

По мнению экспертов, за трендом на доступные свидания стоит не просто экономия, а целая философия. "Affordating - это прямое продолжение тех ценностей, которые зумеры пропагандируют во всем: устойчивость, справедливость, равноправие. Идея, что мужчина всегда должен платить, для многих из них устарела, так как она проистекает из патриархальной модели, где женщина была финансово зависима", - говорится в комментарии.