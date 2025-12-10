Психолог рассказала о причинах созависимости в отношениях и способе борьбы с ней

Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян рассказала, почему в отношениях появляется созависимость и как с ней бороться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1" эксперт заявила, что когда зависимость сильнее силы воли, она часто прячется за фразой "У меня всё под контролем".

Психолог объяснила, что зависимость почти всегда начинается с попытки скрыть свою уязвимость: человек заполняет внутреннюю пустоту внешними стимулами, избегая боли и одиночества, но чем сильнее старается спрятать несовершенство, тем глубже попадает в ловушку.

Она подчеркнула, что признание "мне нужна помощь" - это не слабость, а проявление силы и первый шаг к выздоровлению. В этот момент, по ее словам, уходит самообман, открывается настоящая причина зависимости, появляется возможность принять поддержку и научиться жить со своей уязвимостью, не уходя в разрушительные стратегии.

Аванесян добавила, что истинная сила рождается не из стремления всё контролировать, а из готовности быть живым - несовершенным, но подлинным.