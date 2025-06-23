Женщины не готовы встречаться с мужчинами, которые живут с родителями

Для женщин графа "жилищные условия" в анкете не менее важна, чем внешность. Особенно если речь идет о мужчине, живущем с родителями - это красный флаг для 68% опрошенных. А вот мужчины на такие детали почти не смотрят: "Была бы хорошая - жилье найдем".

Как передает Day.Az, это показало исследование дейтинг-сервиса Мамба, с результатами которого ознакомилась "Газета.Ru".

Для 63% женщин жилье в анкете - это важный ориентир. Оно многое говорит о человеке: уровень жизни, амбиции, зрелость. Еще 30% признаются, что обращают внимание на этот пункт, но не делают поспешных выводов. Лишь 7% полностью игнорируют графу о жилье, сосредотачиваясь на других качествах. А вот 61% женщин честно признаются: наличие квартиры с удобной локацией и хорошим ремонтом является большим плюсом.

Самый мощный "анти-фактор" - жизнь с родителями. 68% женщин считают это красным флагом. Еще 20% не в восторге, но готовы закрыть глаза. От совместной аренды тоже не всегда в восторге: почти половина женщин (46%) хотят видеть рядом мужчину с собственной жилплощадью. Особое разочарование у 52% вызывает коливинг - у многих это ассоциируется со студенческим общежитием, а не с жизнью взрослого мужчины.

Оказалось, для большинства мужчин жилищные условия потенциальной партнерши не принципиальны. Для 44% куда важнее внешность, цели знакомства и отсутствие вредных привычек. Еще 36% хоть и обращают внимание на этот пункт, но он не является для них решающим. Лишь каждый пятый придает графе о жилье вес.

Для 64% мужчин наличие собственного жилья у девушки - не критерий выбора. Живет с родителями? Для 66% мужчин - не проблема. Некоторые даже видят в этом плюс: "значит, за ней присматривают". Квартира, снятая с подругой, - тоже в пределах нормы, главное чтобы не с бывшим. А вот собственное жилье у девушки вызывает уважение только у 40%, а для большинства - это лишь приятный бонус.

60% женщин предпочитают, чтобы разговор зашел сам собой, а четверть называют тему невежливой. Только 15% задают такой вопрос в лоб, считая это важным критерием. У мужчин похожая картина: 51% не обсуждают этот пункт на первых свиданиях, а 39% готовы поговорить, если беседа повернется в эту сторону.

Для большинства женщин (63%) переезд к мужчине возможен только при явной перспективе совместного будущего. Еще 17% рассматривают такой шаг, если жилье действительно комфортное - с хорошим ремонтом и в подходящем районе. Столько же (17%) ценят свое личное пространство и поэтому не уверены. А 3% прямо признаются - "для меня это не вариант".

Разделить аренду поровну согласны только 11% женщин. Большинство (61%) убеждены: мужчина платит, женщина - создает уют. Если же пара собирается жить на "ее" территории, 49% женщин согласятся - при условии, что партнер будет покрывать остальные расходы. В противном случае, признаются 37%, статус мужчины в их глазах может пошатнуться.

46% мужчин готовы арендовать жилье за свой счет, если чувствуют: всё по-настоящему. Еще 39% предпочитают не изобретать велосипед - у них уже есть квартира, и они предлагают начать совместную жизнь там. Только каждый десятый согласен на аренду с равным распределением расходов. А 5% вовсе не рассматривают совместное проживание как вариант.

Переезд в жилье партнерши? 52% мужчин готовы - но при условии, что остальные расходы они берут на себя. Для 24% это допустимо лишь как временная мера. Еще 24% считают такой формат в принципе неприемлемым.

Наличие ипотеки тоже вызывает споры: 46% женщин видят в ней плюс: значит, человек умеет брать на себя обязательства. Но 21% смущает, что придется жить в режиме "на всем экономим". Мужчины с ними солидарны: 46% уважают девушек с ипотекой, 33% даже готовы помогать. Но оставшиеся 21% считают, что "долг - это не про отношения".