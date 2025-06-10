Как сильно изменились свидания за 10 лет: неожиданный вывод ученых

Американский психолог Марк Треверс назвал четыре стадии современных свиданий.

Как передает Day.Az, он подробно описал их в своей статье для Forbes, ссылаясь на результаты нового исследования в журнале Personal Relationships.

В своей работе автор исследования Брайан Огольски решил изучить, сильно ли изменились свидания в результате радикальных общественных сдвигов.

"Рост популярности приложений для знакомств, влияние социальных сетей, постоянно меняющееся отношение общества к браку, обязательствам и сексу - принимая во внимание все это, можно было бы ожидать, что ответ будет однозначным "да", - отметил Треверс.

Однако, ученые пришли к выводу, что базовые четыре стадии развития современных романтических отношений не так уж отличаются от тех, которые были раньше, добавил психолог.

Вот какие четыре стадии свиданий выделили ученые:

Флирт. Как в 2012, так и в 2022 году флирт остался первой стадией развития романтических отношений. Прежде чем привязаться, мы наблюдаем. Мы обращаем внимание на небольшие сигналы и отправляем несколько своих собственных. Этот процесс не нов, и ни один интерфейс или алгоритм не может полностью его обойти.

Определение потенциала отношений. Это стадия исследования, особенно с точки зрения романтической совместимости. Примечательно, что даже в эпоху, когда случайные встречи и мгновенное удовлетворение стали более доступны, чем когда-либо, люди все еще жаждут этого медленного, оценочного периода.

Статус "в отношениях". Третья стадия развития отношений, как десятилетие назад, так и сегодня, включает в себя чувство официальности принятия соответствующего решения.

Обязательства или разрыв. Заключительная стадия связана с выбором между большими заявлениями о обязательствах (например, переезд, помолвка или женитьба) и прекращением отношений. Общественный прогресс за последнее десятилетие, возможно, изменил то, как выглядят эти обязательства, но он не устранил необходимость либо строить будущее, либо сознательно отказываться от него.