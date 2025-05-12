12 мая 2025

12 мая 2025 09:02

Парень заглянул в телефон девушки и пожалел об этом

Пользовательница Reddit под ником No_Impression_3112 рассказала на портале о том, что бойфренд изучил ее телефон и сделал неприятное открытие о ней. 

Как передает Day.Az, по словам автора поста, реакция парня сильно ее расстроила.

Как заявила рассказчица, молодой человек обнаружил ее фотографию, на которой она принимает рецептурные препараты в качестве наркотика. Девушка заявила, что снимок был сделан несколько лет назад в трудный период ее жизни.

"Я знал, что у тебя был сложный период, но, блин. Мне трудно смотреть на это фото. Ты принимала наркотики и заводила беспорядочные связи", - написал ей парень. Автор поста в ответ указала, что никогда не скрывала своего прошлого, и заверила, что с тех пор она изменилась. Тем не менее молодой человек заявил, что не считает ее подходящей для себя партией.

Как отметила рассказчица, ей больно от того, что бойфренд судит ее по ее прошлому. "Он знает, с какой болью я тогда столкнулась", - добавила девушка.

"Такое ощущение, что он использует это фото в качестве повода для расставания и на самом деле он всегда подвергал сомнению ваши отношения", "Этот парень тебе не подходит", "Твоя настоящая любовь не будет осуждать тебя за твою старую боль", - обратились к автору поста комментаторы. Вместе с тем некоторые пользователи встали на сторону бойфренда рассказчицы и предположили, что девушка могла скрывать какие-то детали из своего прошлого от молодого человека.


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