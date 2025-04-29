29 апреля 2025

29 апреля 2025 18:38

Психолог назвал ключевые факторы, вызывающие ревность

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин перечислил причины ревности в паре.

Как передает Day.Az, в беседе с агентством RuNews24.ru, специалист указал на то, что одной из главных причин ревности у мужчин и женщин является страх утери чего-либо. Страх может быть как реальным, так и мнимым. Последний обычно не имеет объективных причин.

Психолог указал на то, что часто ревность порождает страх ненужности. Женщины с таким страхом убеждены, что никому будут не нужны в случае измены партнера.

Кроме того, ревность может быть обусловлена страхом потери неких выгод от брака. Речь может идти о статусе, деньгах, образе жизни, пишет 360.ru.

"Или же человек боится перенести травмирующий опыт, который был у него до нынешних отношений. То есть до этого кто-то его бросал через измену", - отметил Лунюшин.

В связи с этим, человек может бояться вновь пережить эти негативные эмоции. Аналогичный травмирующий опыт может появиться вследствие сложных отношений с матерью, когда та бросала и недолюбила ребенка. В числе невротических причин появления ревности также присутствует причина страха потери собственности.

Психолог призвал искать первоисточник ревности и прорабатывать его, чтобы выстроить со спутником здоровые отношения.


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