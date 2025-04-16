Молодая женщина поделилась историей отношений с мужчиной на 27 лет старше

25-летняя жительница Великобритании Абс рассказала о бойфренде старше ее на 27 лет.

Как передает Day.Az, особенности их отношений она раскрыла в TikTok.

По словам Абс, она познакомилась с Джонни Митчеллом на вечеринке в городе Лидс. Она случайно пролила на него напиток, когда оба стояли у бара с друзьями. Они начали общаться, и мужчина позвал ее на свидание. Вскоре, как рассказывает Абс, у них завязались отношения, и они съехались.

Женщина утверждает, что, несмотря на большую разницу в возрасте, у нее много общего с 52-летним Джонни. По ее словам, они много смеются вместе. Родители Абс не переживают за ее отношения и хорошо ладят с Джонни.

Женщина призналась, что ее часто обвиняют в том, что она начала роман с Джонни ради денег.

"То, что вы находитесь в отношениях с разницей в возрасте, не означает, что он платит за все", - отметила она.

По ее словам, периодически они с Джонни делят счета, или она сама покупает ему что-то.

Джонни Митчелл известен тем, что снимался в документальном сериале Educating в качестве директора школы Thornhill Community Academy. Раньше он жил с женой и тремя дочерьми. Из-за большой разницы в возрасте многие фанаты Джонни стали утверждать, что Абс была его ученицей. Они считают, что пара сошлась в школьные годы женщины, а история о встрече в баре - выдумка. Абс опровергла эти слухи и заявила, что училась в школе в Ноттингеме.