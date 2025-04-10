Королева Великобритании раскрыла секрет счастливого и долгого брака

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла раскрыла секрет счастливого брака в день празднования 20-й годовщины свадьбы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

77-летняя королева Великобритании призналась, что не может поверить, что со дня их свадьбы прошло уже 20 лет. Когда журналисты спросили, в чем секрет долгих отношений, Камилла задумалась, но все же дала ответ: "Мне кажется, это что-то вроде дружбы. Смеяться над одними и теми же вещами, справляться с жизненными трудностями".

Камилла добавила, что им непросто проводить время вместе из-за плотного графика мероприятий, на которых она и ее супруг обязаны присутствовать, причем часто порознь. "Мы вечно движемся в разных направлениях, как корабли, проходящие мимо друг друга ночью. Мы проносимся мимо друг друга. Но сегодня днем ​​нам удалось немного наверстать упущенное", - похвасталась она.

Королевская чета находится с официальным визитом в Италии, первым визитом с момента коронации Карла III, поэтому обменяться подарками супруги смогут только по возвращении домой. Камилла подготовила для мужа фарфоровый сервиз - традиционный подарок на 20-ю годовщину брака. Она призналась, что больше всего на свете хотела бы провести с мужем совместный выходной, но это едва ли возможно - у них нет выходных.

Камилла - вторая жена короля Карла III. К ней долгое время относились плохо, поскольку она была любовницей Карла во время его брака с принцессой Дианой, которую очень любили в Великобритании. Тем не менее в последние годы ее рейтинг одобрения вырос.