25 марта 2025

25 марта 2025 17:30

Братья-близнецы и сестры-близнецы сыграли свадьбу в один день

В штате Аризона, США, в один день прошла свадьба братьев-близнецов и сестер-близнецов. 

Как передает Day.Az, об этом пишет издание Today.

Калеб и Джереми Бейкер поженились на Бруклин и Кристен Статлер в середине марта. Сначала клятвами обменялись Калеб и Бруклин. В этот момент их брат и сестра играли роль шафера и подружки невесты. Потом пары переоделись и сыграли свадьбу Кристен и Джереми. После церемонии молодожены отправились проводить медовый месяц в Мексике.

"Мы все лучшие друзья", - объяснила Бруклин. По ее словам, пары привыкли все делать вместе. Сестры работают фармацевтами в одной компании, а братья учатся на одном факультете в Хантингтонском университете. В Аризоне супруги планируют жить в соседних квартирах.

Калеб и Джереми рассказали, что познакомились с Бруклин и Кристен в 2016 году. Они посещали встречи одной и той же религиозной молодежной группы. Пары вспоминают, что начали общаться именно потому, что являются близнецами.


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